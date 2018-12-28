ВИДЕО: Автомобиль без водителя устроил ДТП в центре Петрозаводска

На перекрестке в центре Петрозаводска автомобиль уехал без водителя и совершил столкновение с другой машиной.

Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП на перекрестке улицы Красной и улицы Анохина.

В минувший четверг 27 декабря в 11.25 на перекрестке в центре Петрозаводска водитель автомобиля Niva вышел из автомобиля и не заметил, как внедорожник выехал без него на проезжую часть и столкнулся с припаркованной машиной.