ВИДЕО: Автомобиль ДПС сломал шлагбаум во дворе на Варламова?

Камера компании "Ситилинк" запечатлела, как во дворе дома 11 по улице Варламова в Петрозаводске шлагбаум зацепился за проблесковые маячки автомобиля ДПС.

Инцидент произошел 2 марта.

На кадрах видно, что установленный во дворе шлагбаум сначала задевает одна машина, а затем и вторая - автомобиль ДПС: шлагбаум цепляется за его проблесковые маячки и гнется.