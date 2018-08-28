ВИДЕО: Автомобиль сбил пешехода в Петрозаводске

ДТП с участием пешехода и фургона произошло на пересечении улиц Лыжная, Ровио и Мончегорская.

Вечером в понедельник автомобиль пересекал перекрёсток, выезжая с улицы Мончегорской на улицу Ровио во время смены сигналов светофора. В это же время пешеход пересекал проезжую часть улицы Ровио по регулируемому пешеходному переходу, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП зафиксировали камеры компаний "Сампо.ру" и "Ситилинк".