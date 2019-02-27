ВИДЕО: Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске

Авария произошла на улице Чапаева днем 26 февраля, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 13.52 на ул. Чапаева 32-летний водитель Subaru совершил наезд на 34-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина пострадала. Ей назначено амбулаторное лечение.