ВИДЕО: Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Петрозаводске

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Авария произошла на улице Чапаева днем 26 февраля, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 13.52 на ул. Чапаева 32-летний водитель Subaru совершил наезд на 34-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Женщина пострадала. Ей назначено амбулаторное лечение.
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