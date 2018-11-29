13:28, 29 Ноября 2018
ВИДЕО: Автомобиль в Петрозаводске на полном ходу сбил мужчину, выбежавшего на "красный"
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Страшные кадры ДТП попали в объектив камеры наружного наблюдения.
Сегодня утром, 29 ноября в 10.11, на улице Шотмана, в районе пересечения с проспектом Ленина, произошло ДТП с участием 24-летнего пешехода и легкового автомобиля "ВАЗ-2107", сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Молодой человек выбежал на проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе под запрещающий сигнал светофора.
В этот момент по улице Шотмана в сторону улицы Красноармейская в средней полосе двигался автомобиль "ВАЗ-2107", который на полном ходу сбил пешехода-нарушителя.
В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы, сообщили в ГИБД Петрозаводска.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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