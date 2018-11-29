ВИДЕО: Автомобиль в Петрозаводске на полном ходу сбил мужчину, выбежавшего на "красный"

Страшные кадры ДТП попали в объектив камеры наружного наблюдения.

Сегодня утром, 29 ноября в 10.11, на улице Шотмана, в районе пересечения с проспектом Ленина, произошло ДТП с участием 24-летнего пешехода и легкового автомобиля "ВАЗ-2107", сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Молодой человек выбежал на проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе под запрещающий сигнал светофора.

В этот момент по улице Шотмана в сторону улицы Красноармейская в средней полосе двигался автомобиль "ВАЗ-2107", который на полном ходу сбил пешехода-нарушителя.

В результате ДТП пешеход получил незначительные травмы, сообщили в ГИБД Петрозаводска.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.