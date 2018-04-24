ВИДЕО: Автомобиль в Петрозаводске пытались угнать дважды, подозреваемые объявлены в розыск

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемых в попытке угона автомобиля, сообщает МВД Карелии.

Автомобиль ВАЗ-2104, припаркованный у дома № 46 на улице Ровио, пытались дважды угнать. Первая попытка оказалась неудачной, со второй попытки машина завелась, но тут же врезалась в автомобиль Hover? стоявший неподалеку. После совершенного ДТП злоумышленники убежали.

Сотрудники уголовного розыска установили маршрут возможных подозреваемых. В одном из магазинов они попали в объектив камер видеонаблюдения. В настоящее время полицейские ведут розыск данных лиц.

Всех, кому что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых молодых мужчин, полиция просят сообщать по телефонам: 8906-209-60-90, 8960-212-02-43, 8953-526-73-12.