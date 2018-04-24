06:40, 24 Апреля 2018
ВИДЕО: Автомобиль в Петрозаводске пытались угнать дважды, подозреваемые объявлены в розыск
По теме
Загрузка...
Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемых в попытке угона автомобиля, сообщает МВД Карелии.
Автомобиль ВАЗ-2104, припаркованный у дома № 46 на улице Ровио, пытались дважды угнать. Первая попытка оказалась неудачной, со второй попытки машина завелась, но тут же врезалась в автомобиль Hover? стоявший неподалеку. После совершенного ДТП злоумышленники убежали.
Сотрудники уголовного розыска установили маршрут возможных подозреваемых. В одном из магазинов они попали в объектив камер видеонаблюдения. В настоящее время полицейские ведут розыск данных лиц.
Всех, кому что-либо известно о личностях или местонахождении разыскиваемых молодых мужчин, полиция просят сообщать по телефонам: 8906-209-60-90, 8960-212-02-43, 8953-526-73-12.
По теме
Выбор читателей
17.04.2018, 15:13
18.04.2018, 12:25
18.04.2018, 15:16
20.04.2018, 10:39
23.04.2018, 11:16
Аналитика
23.04.2018 11:16
Расследование
С наступлением весны петрозаводчане по традиции столкнулись с одной из главных российских проблем – плохими дорогами.
19.04.2018 13:51
18.04.2018 15:16
17.04.2018 12:23
17.04.2018 10:58
Чтиво
23.04.2018 10:18
Личное мнение
Если не случится большой войны, то через два месяца весь мир будет жить только одним – футболом.
23.04.2018 10:00
19.04.2018 08:52
17.04.2018 10:04
Медиа
17.04.2018 16:51
Опрос
Нужно ли переименовать улицу Халтурина в Петрозаводске?
Комментарии