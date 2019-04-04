ВИДЕО: Автомобили столкнулись и устроили "паровоз" в центре Петрозаводска

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В Петрозаводске рядом Гоголевским мостом произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
Несколько автомобилей попали в аварию на пересечении улиц Гоголя и Коммунальной, сообщают подписчики паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".
ЧП произошло третьего апреля в 12-22.
Один из автомобилистов не успел затормозить перед остановившейся по пути следования машиной и совершил столкновение. После этого машина, в которую врезался первый автомобиль, протаранила стоящее впереди авто.
Инцидент был зафиксирован камерой наблюдения компании "Sampo.ru". Момент ДТП - на 41 секунде видео.
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