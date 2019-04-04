ВИДЕО: Автомобили столкнулись и устроили "паровоз" в центре Петрозаводска

В Петрозаводске рядом Гоголевским мостом произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.

Несколько автомобилей попали в аварию на пересечении улиц Гоголя и Коммунальной, сообщают подписчики паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ЧП произошло третьего апреля в 12-22.

Один из автомобилистов не успел затормозить перед остановившейся по пути следования машиной и совершил столкновение. После этого машина, в которую врезался первый автомобиль, протаранила стоящее впереди авто.

Инцидент был зафиксирован камерой наблюдения компании "Sampo.ru". Момент ДТП - на 41 секунде видео.