ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводска

В столице Карелии из-за сильного ветра с пятого этажа рухнула балконная рама.

Как рассказали "Столице на Онего" очевидцы, инцидент случился днем 21 августа в одной из новостроек ЖК "Большая медведица" на ул. Котовского.

Напомним, во вторник сильный ветер повалил в Петрозаводске несколько десятков деревьев.