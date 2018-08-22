ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводска

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В столице Карелии из-за сильного ветра с пятого этажа рухнула балконная рама.
Как рассказали "Столице на Онего" очевидцы, инцидент случился днем 21 августа в одной из новостроек ЖК "Большая медведица" на ул. Котовского.
Напомним, во вторник сильный ветер повалил в Петрозаводске несколько десятков деревьев.
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