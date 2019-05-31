ВИДЕО: Баллоны с газом разлетелись на дороге в Карелии

В Медвежьегорске грузовик потерял газовые баллоны, которые раскатились по дороге.

В объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк" попал момент ДТП в Медвежьегорске.

Грузовик, проезжая 30 мая в 14.56 перекресток улицы Горького и Дзержинского, потерял из кузова несколько газовых баллонов, которые раскатились по дороге.