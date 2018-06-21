ВИДЕО: Дикий тверк посреди бассейна

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Рэп-исполнительница Ники Минаж не перестает удивлять поклонников своими неожиданными выступлениями.
На этот раз в качестве сцены звезда выбрала бассейн и продемонстрировала окружающим мастерство тверка, рассказывает Ren.TV.
При этом Минаж не забыла опубликовать ролик на своей странице в Инстаграме, чем привела в восторг многочисленных фанатов.
"Ставлю, что многим парням хочется быть этой водой", - поделился впечатлениями один из пользователей.
Менее чем за час пост собрал более 600 тысяч просмотров.
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