ВИДЕО: Дикий тверк посреди бассейна

Рэп-исполнительница Ники Минаж не перестает удивлять поклонников своими неожиданными выступлениями.

На этот раз в качестве сцены звезда выбрала бассейн и продемонстрировала окружающим мастерство тверка, рассказывает Ren.TV.

При этом Минаж не забыла опубликовать ролик на своей странице в Инстаграме, чем привела в восторг многочисленных фанатов.

"Ставлю, что многим парням хочется быть этой водой", - поделился впечатлениями один из пользователей.

Менее чем за час пост собрал более 600 тысяч просмотров.