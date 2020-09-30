Видео для тех, кто ищет квартиру в новостройке

Совершите экскурсию по новому микрорайону Древлянка-7, не выходя из дома.

Новый жилой комплекс включает в себя два типа домов: с открытой и закрытой территорией двора. Первый тип горожанам хорошо известен, второй – совершенно новый для Петрозаводска. Зона двора приватная с зонами отдыха и детскими площадками. Парковочные места расположены по периметру вокруг дома.

Удачные планировочные решения, большие балконы и кладовые помещения, низкие коммунальные платежи – об этом узнаете из презентационного видео.

Древлянка-7 - комфортный, благоустроенный, экологичный район.

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