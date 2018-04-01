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Новости. Общество
12:36, 01 Апреля 2018

ВИДЕО: Дорога "Петрозаводск – Деревянное" - 25 километров ада

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Водитель записал видео и показал всем, в каком ужасном состоянии находится дорога до Деревянного.

В группе портала ДТП Петрозаводска и Карелии водитель разместил видео своей поездки по Прионежскому району – он ехал по дороге "Петрозаводск – Деревянное".

На кадрах хорошо видно, что из-за огромных ям практически на всем протяжении дороги водители не могут ехать по проезжей части, а вынуждены выезжать на обочину: "Здесь ехать вообще нереально по асфальту, его нету!".

Свое видео водитель сопроводил комментариями: "Это ужас, а не дорога, тут, не пойми, где ехать надо – яма тебя подстерегает везде!", "Вот, куда уходят наши денежки!", "Выбирали мы недавно президента, вот, Владимир Владимирович, посмотрите на наши дороги!".

По словам водителя, в такую погоду дорожники на одном из участков заделывали ямы, но там, "асфальт сходит сразу же, кусками".

"И самое смешное, что ГАИшники стоят на скорость и штрафуют. Какая тут скорость?!". 

 

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