11:41, 26 Августа 2019
ВИДЕО: ДТП с тремя пострадавшими в Петрозаводске попало в объектив камер видеонаблюдения
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Появилось видео, как на Зареке столкнулись два автомобиля, в аварии пострадали три человека, сообщает ЕДДС Петрозаводска.
Как ранее сообщалось, в воскресенье в 20.35 на перекрёстке улиц Луначарского и "Правды" 45-летний водитель Daewoo Damas при выполнении левого поворота не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Lada Granta.
В ДТП пострадали оба водителя и пассажир Lada.
Авария была зафиксирована камерами видеонаблюдения компании "Ситилинк".
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