ВИДЕО: ДТП с тремя пострадавшими в Петрозаводске попало в объектив камер видеонаблюдения

Появилось видео, как на Зареке столкнулись два автомобиля, в аварии пострадали три человека, сообщает ЕДДС Петрозаводска.

Как ранее сообщалось, в воскресенье в 20.35 на перекрёстке улиц Луначарского и "Правды" 45-летний водитель Daewoo Damas при выполнении левого поворота не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Lada Granta.

В ДТП пострадали оба водителя и пассажир Lada.

Авария была зафиксирована камерами видеонаблюдения компании "Ситилинк".