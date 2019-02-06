ВИДЕО: В Петрозаводске пьяный водитель устроил ДТП

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Авария произошла днем 5 февраля на проспекте Карельском, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Вчера, 5 февраля, в 14.03 пьяный 52-летний водитель автомобиля "Волга" не справился с управлением: совершил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114.
Пострадали 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 и его 51-летний пассажир. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
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