ВИДЕО: Два троллейбуса устроили ДТП в центре Петрозаводска

Один троллейбус догнал второй на площади Гагарина в Петрозаводске.

В объектив камеры компании "Ситилинк" попало ДТП с участием двух троллейбусов.

В пятницу днем, 22 февраля в 13.12, на площади Гагарина один троллейбус, совершая поворот, въехал в другой - остановившийся на заперщающий сигнал ветофора.