ВИДЕО: Две иномарки не поделили дорогу на Древлянском кольце

В Петрозаводске столкнулись Nissan Qashqai и Mitsubishi Lancer.

Авария произошла 6 августа в 08.31 на Древлянском кольце около съезда на Лососинское шоссе.

Автомобили получили механические повреждения.

Момент аварии смотрите с 56 секунды видео.