ВИДЕО: Две иномарки столкнулись на перекрестке в Петрозаводске

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Жесткое ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в минувшую пятницу на пересечении улиц Сулажгорская и Ветеринарный переулок.
Как сообщает ДТП ПТЗ, Фольксваген двигался по Ветеринарному переулку. Рено - по улице Сулажгорская. Фронтальное столкновение произошло в момент пересечения перекрестка неравнозначных дорог, когда Фольксваген выезжал на перекресток, а Рено совершал правый поворот в Ветеринарный переулок.
Авария обошлась без жертв.
Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".
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