ВИДЕО: Две иномарки столкнулись на перекрестке в Петрозаводске

Жесткое ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в минувшую пятницу на пересечении улиц Сулажгорская и Ветеринарный переулок.

Как сообщает ДТП ПТЗ, Фольксваген двигался по Ветеринарному переулку. Рено - по улице Сулажгорская. Фронтальное столкновение произошло в момент пересечения перекрестка неравнозначных дорог, когда Фольксваген выезжал на перекресток, а Рено совершал правый поворот в Ветеринарный переулок.

Авария обошлась без жертв.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Сампо.ру".