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Новости. Происшествия
09:38, 17 Февраля 2019

ВИДЕО: Джип чуть не сбил женщину с коляской на "зебре" в Петрозаводске

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Видеорегистратор зафиксировал инцидент на пешеходом переходе на Ключевском шоссе.

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Комментарии

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Михаил Сав-Кин
2019-02-17 11:47:09
А при тормозить перед пешеходным переходом? Видно не судьба!
petronik
2019-02-17 10:44:14
Он сделал все возможное, чтобы наехать на пешехода. Но не сумел. ГАИ бы стоило обратить на "героя" внимание.
Михаил Сав-Кин
2019-02-17 11:51:52
petronik, Надо обратить внимание и что бы минимум полгода пользовался пешеходными переходами.
Кычап
2019-02-17 10:07:58
Ета в г. Петрозаводске шоссе такое. Зебра рядом с остановкой "ул. Щербакова" . А "чуть не сбил" там каждый день случается неоднократно. Опасное место.
petronik
2019-02-17 10:39:04
Кычап, советуете вообще не переходить дорогу?
Копатыч
2019-02-17 09:48:55
Клюевское шоссе? Где это?
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