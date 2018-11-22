ВИДЕО: Эвелина Бледанс потеряла ребенка

Эвелина Бледанс выложила в Сеть видео, в котором призналась, что потеряла ребенка

В конце августа артистка сделала ЭКО в присутствии съемочной группы канала. Процедура прошла успешно: врач подтвердил, что Эвелина забеременела. Бледанс была очень счастлива, однако, судя по всему, что-то пошло не так, пишет Cosmopolitan.

"Пожалуйста, не задавайте мне вопросы про беременность. У меня не получилось иметь девочку. У меня есть два сына. Это мое счастье, моя любовь. Я буду танцевать, буду петь, потому что жизнь моя продолжается", – обратилась Эвелина к поклонникам.