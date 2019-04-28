12:17, 28 Апреля 2019
ВИДЕО, ФОТО: Парфенчиков отстоял ночную Пасхальную службу в главном храме Карелии
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Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил ночную Пасхальную службу в соборе Александра Невского.
В ночь на воскресенье, 28 апреля сотни прихожан пришли в собор Александра Невского, чтобы встретить праздник Пасхи.
Среди них был глава Карелии Артур Парфенчиков.
Службу вел митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, он поздравил верующих Карелии со светлым праздником Воскресения Христова и пожелал мира и благоденствия.
Смотрите, как это было в нашем фото- и видеорепортаже.
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