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Новости. Общество
12:17, 28 Апреля 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ВИДЕО, ФОТО: Парфенчиков отстоял ночную Пасхальную службу в главном храме Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил ночную Пасхальную службу в соборе Александра Невского.

В ночь на воскресенье, 28 апреля сотни прихожан пришли в собор Александра Невского, чтобы встретить праздник Пасхи.

Среди них был глава Карелии Артур Парфенчиков.

Службу вел митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, он поздравил верующих Карелии со светлым праздником Воскресения Христова и пожелал мира и благоденствия. 

 Смотрите, как это было в нашем фото- и видеорепортаже

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Комментарии

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карел
2019-04-28 14:22:25
Хоть не уснул , как обычно , и то ладно .
sim22
2019-04-28 13:02:17
Октябренок, пионер, комсомолец, коммунист! Прикольно! Правая рука устанет, левой креститься! По ЗадороновуМ.! Клоуны, всея руси!
Мизантроп
2019-04-28 12:39:06
Без ряженых и здесь не обошлось. Жду не дождусь когда белогвардейцы по городу шастать начнут.
Гость
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