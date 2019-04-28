ВИДЕО, ФОТО: Парфенчиков отстоял ночную Пасхальную службу в главном храме Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков посетил ночную Пасхальную службу в соборе Александра Невского.

В ночь на воскресенье, 28 апреля сотни прихожан пришли в собор Александра Невского, чтобы встретить праздник Пасхи.

Среди них был глава Карелии Артур Парфенчиков.

Службу вел митрополит Петрозаводский и Карельский Константин, он поздравил верующих Карелии со светлым праздником Воскресения Христова и пожелал мира и благоденствия.

Смотрите, как это было в нашем фото- и видеорепортаже.