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Новости. Общество
07:15, 15 Августа 2018

ВИДЕО: Где в Карелии ведущий программы "Орел и решка" спрятал бутылку со 100 долларами?

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В Сети появился выпуск популярной программы "Орел и Решка" о путешествии по Карелии.

В минувший вторник на телеканале "Пятница" показали программу "Орел и Решка: Россия-Карелия". Певица Клава Кока и рэпер Натан рассказали о своем путешествии по нашей республике нынешним летом.

Натану досталась золотая карта, а Клаве - 100 долларов. В результате рэпер прокатился на корабле по Онежскому озеру, заехал на остров Кижи, чтобы познакомиться с национальной карельской архитектурой, музыкой и приготовить сульчины, а потом остановился у Ладожского озера в шикарном особняке.

Клава со 100 долларами отправилась на прогулку по набережной Петрозаводска, покаталась на собачьей и оленьей упряжках. Певица попробовала калитки, посетила вотчину карельского деда мороза Талви Укко.

В конце программы Натан спрятал бутылку со 100 долларами. Где же в Карелии можно найти заветный трофей от ведущих программы "Орел и Решка", сморим видео, размещенное на Rutube.

Орел и решка: Республика Карелия от ГПМ РТВ BigTV на Rutube.

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