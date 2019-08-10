ВИДЕО: Глава Карелии доехал до Рускеалы, кидая уголь в топку паровоза

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Артур Парфенчиков рассказал, как ехал на "Рускеальском экспрессе".
На своей странице "ВКонтакте" Артур Парфенчиков отметил, что "Рускеальский экспресс" на паровозной тяге позволяет совершить сразу два путешествия – в начало ХХ века и в Горный парк "Рускеала".
"Покидал уголек в топку в кабине машиниста – в День физкультурника вместо скандинавской ходьбы очень полезно", - написал Парфенчиков.
Напомним, с 9 по 11 августа в Карелии в горном парке "Рускела" в третий раз проходит фестиваль "Ruskeala Symphony". Программу фестиваля можно посмотреть здесь.
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