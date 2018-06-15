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Новости. Общество
06:40, 15 Июня 2018

ВИДЕО: Группа поддержки Дмитриева устроила скандал с журналисткой НТВ

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Люди, пришедшие в Верховный суд Карелии поддержать историка Юрия Дмитриева, взяли в кольцо журналистку федерального телеканала.

В минувший четверг, 14 июня, в Верховном суде Карелии рассмотрели апелляционное представление прокуратуры и апелляционные жалобы адвоката и представителя потерпевшей (приемной дочери Дмитриева) по резонансному делу историка и общественника.

В суд поддержать Дмитриева пришли его родственники, коллеги и друзья. Из Москвы в столицу Карелии прибыла съемочная группа телекомпании "НТВ". Сторонники Дмитриева заявили, что журналистка федерального канала Екатерина на протяжении процесса, пока все ожидали решения суда, некорректно вела себя по отношению к руководителю "Мемориала" Дмитриеву, чем вызвала негативное отношение к себе.

После завершения рассмотрения дела сторонники вместе с историком вышли из здания суда. Корреспондентка НТВ пожелала взять интервью у Дмитриева, но его друзья активно вступились за него и взяли в кольцо журналистку.

В конфликт вмешался охранник Верховного суда, который попросил всех покинуть территорию.

Напомним, 14 июня Верховный суд отправил на пересмотр дело оправданного в педофилии Юрия Дмитриева.

Как ранее сообщалось, Дмитриеву было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

5 апреля судья Марина Носова оправдала его по двум из трех статей, признав виновным лишь в незаконном хранении основных частей оружия. С учетом проведенного под арестом срока ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 месяца.

В суде первой инстанции гособвинение настаивало, что с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери для изготовления порнографических материалов. Кроме того, обвиняемый незаконно хранил детали одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья.

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