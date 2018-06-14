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Новости. Общество
18:25, 14 Июня 2018

СРОЧНО: Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Дмитриеву

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Верховный суд Карелии отменил решение городского суда Петрозаводска по Юрию Дмитриеву и отправил дело историка, обвиняемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери, на новое рассмотрение.

Такое решение в четверг приняла коллегия по уголовным делам.

"Приговор отменен. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд. Они (судебная коллегия - ред.) удовлетворили жалобу прокурора об отмене, удовлетворили жалобу мою в части (приговора – ред.) по оружию. Это говорит о том, что Верховный суд Республики Карелия… принял решение, что приговор, должен быть обвинительным", - сказал адвокат Виктор Ануфриев.

Напомним, прокуратура Петрозаводска потребовала отменить оправдательную часть приговора городского суда, посчитав, что выводы первой инстанции не соответствуют фактическим материалам дела. Кроме того, прокурор Петрозаводска Елена Аскерова посчитала, что нарушен ряд положений уголовно-процессуального закона. В городском суде Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. Однако, он был оправдан.

Адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев требовал прекращения уголовного дела по обвинению в незаконном хранении деталей оружия.

Как ранее сообщалось, Дмитриеву было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

5 апреля судья Марина Носова оправдала его по двум из трех статей, признав виновным лишь в незаконном хранении основных частей оружия. С учетом проведенного под арестом срока ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 месяца.

В суде первой инстанции гособвинение настаивало, что с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери для изготовления порнографических материалов. Кроме того, обвиняемый незаконно хранил детали одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья.

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