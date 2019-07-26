ВИДЕО: Грузовик протаранил "легковушку" в Петрозаводске

На Лесном проспекте грузовик не смог остановиться перед пешеходным переходом и въехал в легковой автомобиль.

Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела, как 25 июля в 16.32 на пересечении Лесного проспекта и улицы Древлянка у пешеходного перехода грузовой автомобиль не смог остановиться и протаранил "легковушку", выехав позже на газон.