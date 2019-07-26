ВИДЕО: Грузовик протаранил "легковушку" в Петрозаводске

Новости по теме
Загрузка...
На Лесном проспекте грузовик не смог остановиться перед пешеходным переходом и въехал в легковой автомобиль.
Камера наружного наблюдения компании "Ситилинк" запечатлела, как 25 июля в 16.32 на пересечении Лесного проспекта и улицы Древлянка у пешеходного перехода грузовой автомобиль не смог остановиться и протаранил "легковушку", выехав позже на газон.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
21.07.2019, 21:40
19.07.2019, 09:10
23.07.2019, 13:07
23.07.2019, 21:03
22.07.2019, 21:05
23.07.2019, 21:48
Аналитика
25.07.2019 09:56
Политкухня
К чему приводит "менеджеризация" губернаторов – взгляд политолога Олега Реута.
24.07.2019 13:18
24.07.2019 10:51
23.07.2019 13:03
22.07.2019 15:48
Чтиво
25.07.2019 13:22
Личное мнение
Граждан страны не интересует ущемление их выборного права.
23.07.2019 13:07
22.07.2019 12:58
18.07.2019 16:19
Медиа
Опрос
У вас есть кредит?
Комментарии