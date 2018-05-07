ВИДЕО: Хабенский крайне эмоционально отреагировал на вопрос о зрителях с попкорном

На премьерном показе фильма "Собибор" в Петербурге режиссер картины и исполнитель главной роли Константин Хабенский устроил перепалку со зрительницей, которая задала ему вопрос после просмотра.

Об этом пишет "Ридус".

Женщина спросила создателя картины, как можно достучаться до обычных и неподготовленных зрителей, которые придут смотреть его фильм с попкорном.

Хабенский очень болезненно воспринял этот вопрос, вскочил с места с микрофоном и начал интересоваться у женщины, что именно ее волнует. Не удовлетворившись ответом, он довольно эмоционально задал ей такой вопрос: "Вы что, считаете, что тупые люди рядом с вами?"

Затем артист с явным раздражением стал развивать свою мысль, призвав в итоге "расчесывать наш кинематограф на предельно понятные вещи, чтобы создать "взлетную полосу" для следующего поколения, которое будет заботиться о нас".

Видео, запечатлевшее разговор автора фильма со зрительницей, вызвало бурную полемику в Сети. Одни приняли сторону Хабенского, другие его резко раскритиковали, а третьи заявили, что виноваты обе стороны. Кому-то показалось, что вопрос зрительницы был не совсем понятен, а некоторые посчитали реакцию Хабенского чересчур эмоциональной, отмечает издание.