ВИДЕО: Иномарка сбила пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска

По теме
Загрузка...
Пешеход попал под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе у гостиницы "Северная".
Как сообщает ДТП ПТЗ, авария произошла вчера в 16.46 у дома №21 по проспекту Ленина. Автомобиль двигался по проспекту вверх, в сторону площади Гагарина. Пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.
От удара пешеход отлетел в сторону, но вскоре смог с помощью прохожих подняться.
Момент ДТП попал в объектив камеры компьютерной сети Сампо.ру.
По теме
Выбор читателей
01.04.2018, 15:36
30.03.2018, 10:06
29.03.2018, 10:19
30.03.2018, 09:54
01.04.2018, 14:07
Аналитика
04.04.2018 14:05
Политкухня
О работе Петросовета и мэрии в 1990-е годы вспоминает Сергей Катанандов.
28.03.2018 16:05
28.03.2018 12:47
28.03.2018 10:32
27.03.2018 13:09
Чтиво
02.04.2018 11:57
Без политики
Два года назад на карте "малой энергетики" России появилась новая частная компания – Объединенные региональные электрические сети (ООО "ОРЭС").
30.03.2018 10:23
29.03.2018 10:56
Медиа
04.04.2018 10:12
Опрос
Почему в Петрозаводске асфальт сходит с дорог вместе со снегом?
Комментарии