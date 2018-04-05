ВИДЕО: Иномарка сбила пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска

Пешеход попал под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе у гостиницы "Северная".

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария произошла вчера в 16.46 у дома №21 по проспекту Ленина. Автомобиль двигался по проспекту вверх, в сторону площади Гагарина. Пешеход пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства.

От удара пешеход отлетел в сторону, но вскоре смог с помощью прохожих подняться.

Момент ДТП попал в объектив камеры компьютерной сети Сампо.ру.