ВИДЕО: Иномарка загорелась на ходу в Петрозаводске

Появились подробности возгорания автомобиля Renault Logan на улице Ватутина в Петрозаводске.

27 апреля 07-40 произошел пожар в легковом автомобиле Renault Logan. ЧП случилось на улице Ватутина, у дома №30.

Как сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", возгорание произошло во время движения машины в районе левого заднего колеса. Пожар удалось потушить собственными силами при помощи огнетушителя.

Происшествие зафиксировала камера "Ситилинк".