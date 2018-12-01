ВИДЕО: Как иномарка въехала в Петрозаводске на отбойник

В сети появилось видео, как автомобиль въехал на отбойник.

ДТП с участием Opel Vectra произошло на Комсомольском проспекте в районе пересечения с набережной Ла Рошель в субботу в 11.15.

Автомобиль двигался в сторону Комсомольского проспекта. Иномарка сбила дорожный знак и заехал на металлическое барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".