ВИДЕО: Как иномарка въехала в Петрозаводске на отбойник

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В сети появилось видео, как автомобиль въехал на отбойник.
ДТП с участием Opel Vectra произошло на Комсомольском проспекте в районе пересечения с набережной Ла Рошель в субботу в 11.15.
Автомобиль двигался в сторону Комсомольского проспекта. Иномарка сбила дорожный знак и заехал на металлическое барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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