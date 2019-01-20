ВИДЕО: Как прошли крещенские купания на Валааме в Карелии

Валаам находится на Ладожском озере и главное освящение Ладожских вод происходит на Никольском скиту после праздничной литургии.

В этом году из-за отсутствия сильных морозов не пришлось даже рубить иорданскую прорубь.

"После водосвятного молебна владыка Панкратий, Игумен монастыря вручил кропило скитоначальнику Никольского скита отцу Гедеону со словами: "Ну, на сегодня ты "хозяин" нашей освященной Ладоги, кропи всех Святой водой", - сообщается на сайте обители.

Все знают отца Гедеона как скитоначальника исторического Никольского скита, который является для всех прибывающих паломников вратами обители. Именно на этом скиту уже в последнее время повелось сооружать Иордань и с молитвой освящать воды озера. Именно с крестного хода по водам Ладоги на праздник святителя Николая Чудотворца в мае начинается паломнический сезон на Валааме.

"Паломники и богомольцы с радостью подходили к отцу Гедеону под праздничное благословение, на их лицах сияли улыбки, а воздух озарялся добрым смехом. Хорошее настроение витало вокруг", - уточнили в монастыре.