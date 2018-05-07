ВИДЕО: Как в Петрозаводске прошел турнир по футболу памяти Владимира Петтая

На стадионе "Спартак" в Петрозаводске пршел детско-юношеский турнир по футболу памяти арбитра международной футбольной федерации Владимира Петтая.

Турнир собрал 24 команды юных футболистов из Карелии и Финляндии. Особыми гостями турнира стала семья Владимира Петтая – жена Надежда, сын Матвей и дочь Дарья.

Владимир Петтай начал судейскую карьеру в 1996 году, с 2003 года обслуживал матчи Высшей лиги, с 2007 года - матчи Премьер-лиги Чемпионата России по футболу. В 2010 году ему был присвоен статус "рефери ФИФА".

В 2011 году Владимир Петтай трагически погиб: он находился среди пассажиров авиалайнера Ту-134, который потерпел крушение под Петрозаводском.

В память выдающегося судьи, талантливого футболиста, арбитра FIFA Владимира Петтая с 2012 года в Карелии ежегодно проводится детский турнир по футболу. В этом году турнир прошел уже в 7-й раз. В нем принимают участие юные спортсмены 11 лет. Именно в этом возрасте Владимир Петтай начал заниматься футболом.

Победителем турнира стал футбольный клуб из Финляндии JIPPO -1, которому удалось по итогам серии пенальти одержать победу над олонецкой командой "Ладога". Бронзовая медаль у петрозаводской футбольной команды "Дружба-1".