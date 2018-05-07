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Новости. От читателей
07:40, 07 Мая 2018

ВИДЕО: МАЗы вязнут в грязи, чтобы довезти продукты в поселок Карелии

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В поселок Нюхча Беломорского района продукты в магазин возят на МАЗах, другие машина застревают в непролазной грязи, сообщили местные жители.

В редакцию "Столицы на Онего" жители Беломорского района прислали видео, на котором запечатлели, как Маз преодолевает грязь и ухабы на дороге в Нюхчу.

"Вот как нам возят продукты в магазины по дороге Вирандозеро-Нюхча", - написали авторы видео в комментарии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-05-07 09:57:32
Зато в Нюхче вкуснейшие рыбники. Артурчику очень понравились.
Судья
2018-05-07 08:27:54
Уважаемая редакция, на опубликованном видео едет не КАМАЗ, а МАЗ. Но КАМАЗ тоже проехал бы.
User
2018-05-07 08:22:47
XXI век! Великая держава! Гордимся!
кир
2018-05-07 10:58:31
User, ну и валил бы к финикам, чем тут изрыгать ненависть к людям. Боишься. Там работать придется, а ты уже отвык.
User
2018-05-07 11:06:23
кир, так я и свалил, а ты остался. Тебе легче от этого стало? Бу-га-га!
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