ВИДЕО: МАЗы вязнут в грязи, чтобы довезти продукты в поселок Карелии

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В поселок Нюхча Беломорского района продукты в магазин возят на МАЗах, другие машина застревают в непролазной грязи, сообщили местные жители.
В редакцию "Столицы на Онего" жители Беломорского района прислали видео, на котором запечатлели, как Маз преодолевает грязь и ухабы на дороге в Нюхчу.
"Вот как нам возят продукты в магазины по дороге Вирандозеро-Нюхча", - написали авторы видео в комментарии.
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