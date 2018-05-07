ВИДЕО: МАЗы вязнут в грязи, чтобы довезти продукты в поселок Карелии

В поселок Нюхча Беломорского района продукты в магазин возят на МАЗах, другие машина застревают в непролазной грязи, сообщили местные жители.

В редакцию "Столицы на Онего" жители Беломорского района прислали видео, на котором запечатлели, как Маз преодолевает грязь и ухабы на дороге в Нюхчу.

"Вот как нам возят продукты в магазины по дороге Вирандозеро-Нюхча", - написали авторы видео в комментарии.