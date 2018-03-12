13:27, 12 Марта 2018
ВИДЕО: Камера запечатлела, как на Кукковке водитель совершил ДТП и скрылся с места происшествия
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В Петрозаводске разыскивают водителя, который протаранил припаркованный автомобиль и тихонько уехал.
Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент, как на улице Торнева, у дома №11, 10 арта в 20.52 водитель а/м Lifan solano совершил наезд на припаркованный автомобиль kia spektra и уехал.
Владелец поврежденного автомобиля ищет свидетелей происшествия.
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