ВИДЕО: Камера запечатлела, как на Кукковке водитель совершил ДТП и скрылся с места происшествия

В Петрозаводске разыскивают водителя, который протаранил припаркованный автомобиль и тихонько уехал.

Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент, как на улице Торнева, у дома №11, 10 арта в 20.52 водитель а/м Lifan solano совершил наезд на припаркованный автомобиль kia spektra и уехал.

Владелец поврежденного автомобиля ищет свидетелей происшествия.