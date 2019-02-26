ВИДЕО: KareliaSkiFest глазами строителей

В минувшие выходные в Петрозаводске прошел III Карельский лыжный фестиваль KareliaSkiFest 2019.

Фестиваль проводится третий год и традиционно становится настоящим праздником для участников, болельщиков и всех гостей! Мероприятие включало в себя лыжный марафон, семейные и детские гонки, лыжные гонки с собаками, спортивное ориентирование, зимние забавы и полевую кухню! Собралось порядка 5000 гостей, более 1100 участников из 138 городов России. Приехали также команды из Финляндии, Франции и Японии!

Проведение таких мероприятий возможно лишь при энтузиазме организаторов, заинтересованности участников и финансовой поддержке бизнеса. Одним из спонсоров лыжного праздника выступила строительная компания "КСМ", традиционно поддерживающая социально значимые мероприятия в нашем городе.

Компания стала не только спонсором, но и участником лыжного фестиваля – команда "КСМ" пробежала лыжную гонку на 3 км.

Напомним, 7 марта будут подведены итоги и вручены призы победителям фотоконкурса "Нос к носу". Гран-при конкурса учреждён компанией "КСМ".

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