ВИДЕО: Команда правительства Карелии провела тренировку перед стартами в холодной воде

Первые лица республики готовы к международным соревнованиям по зимнему плаванию, считает глава Карелии.

Руководитель республики Артур Парфенчиков опубликовал вчера на своей странице в "ВКонтакте» видео, как команда правительства готовится к заплыву на Кубке мира по зимнему плаванию. V этап Кубка мира, Открытый Чемпионат России, I Открытый Чемпионат Карелии по зимнему плаванию стартуют в Петрозаводске 28 марта. В число участников соревнований вошли первые лица правительства и парламента Карелии: Владимир Любарский — заместитель главы республики по внутренней политике, Дмитрий Родионов — заместитель премьер-министра по вопросам экономики, Григорий Фандеев — замминистра по национальной и региональной политике, Виктор Россыпнов — начальник Управления автомобильных дорог, Александр Воронов — директор Федерального училища олимпийского резерва, экс-министр по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, Александра Россыпнова — директор Управления земельными ресурсами и депутаты Заксобрания Тимур Зорняков и Анна Лопаткина.

Члены команды правительства будут соревноваться как в личных зачетах, так и в эстафете 4х25.

"Жаль, что сам я в отпуске не смог в полной мере пройти подготовку плавания в холодной воде. Поэтому остается только болеть и ждать следующего сезона", - посетовал Артур Парфенчиков и пожелал своим коллегам удачи.

Напомним, в соревнованиях на холодной воде, которые впервые пройдут в Петрозаводске с 28 по 30 марта, всего примут участие 299 спортсмен из 13 стран мира: России, Финляндии, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Дании, Австрии, Германии, Франции, США, Казахстана, Монголии и Чили.