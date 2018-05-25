ВИДЕО: КПРФ в Карелии начала сбор подписей против повышения пенсионного возраста

Ведущий Денис Базанков и гость программы, депутат ЗС РК от фракции КПРФ Евгений Ульянов обсудили готовящийся к принятию законопроект о повышении пенсионного возраста в России.

Депутат Законодательного собрания Карелии от фракции КПРФ Евгений Ульянов в программе "Накипело" заявил, что карельские коммунисты присоединятся к всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста.

В последние дни в СМИ активно разворачивается дискуссия о том, что в России собираются повысить пенсионный возраст: если сейчас женщины в Карелии выходят на заслуженный отдых в 50 лет, а мужчины в 55, то планируется отсрочить выход до отметки – 60 и 65 лет соответственно.

"Людям в возрасте трудно будет конкурировать с молодежью: они вынуждены будут искать работу, в результате им придется жить на пособие, а не на пенсию", - сказал лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов.

На федеральном уровне фракция КПРФ уже внесла законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста в России.

В Карелии коммунисты начали сбор подписей против увеличения пенсионного возраста.