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Новости. Общество
14:20, 25 Мая 2018

ВИДЕО: КПРФ в Карелии начала сбор подписей против повышения пенсионного возраста

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Ведущий Денис Базанков и гость программы, депутат ЗС РК от фракции КПРФ Евгений Ульянов обсудили готовящийся к принятию законопроект о повышении пенсионного возраста в России.

Депутат Законодательного собрания Карелии от фракции КПРФ Евгений Ульянов в программе "Накипело" заявил, что карельские коммунисты присоединятся к всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста.

В последние дни в СМИ активно разворачивается дискуссия о том, что в России собираются повысить пенсионный возраст: если сейчас женщины в Карелии выходят на заслуженный отдых в 50 лет, а мужчины в 55, то планируется отсрочить выход до отметки – 60 и 65 лет соответственно.

"Людям в возрасте трудно будет конкурировать с молодежью: они вынуждены будут искать работу, в результате им придется жить на пособие, а не на пенсию", - сказал лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов.

На федеральном уровне фракция КПРФ уже внесла законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста в России.
В Карелии коммунисты начали сбор подписей против увеличения пенсионного возраста.

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Комментарии

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Изя
2018-05-25 14:53:53
Все это мышиная возня , решение примут без вас и народа , раньше надо было шевелиться.
Гость
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