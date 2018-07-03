ВИДЕО: "Кушай банан, подкрепляйся!", - в Карелии на трассу вышел медведь

В Беломорском районе Карелии медведь вышел к дороге, проезжающие пытаются накормить зверя.

В соцсетях появилось видео, которое автомобилисты сняли в Беломорском районе Карелии. К дороге вышел молодой медведь. Хищник совершенно не боялся людей, проезжающие попытались его накормить: "Кушай банан, подкрепляйся!".

Медведь от банана отказался.

"Какой-то он грустный… Сейчас мамка выйдет, мы будем грустные, а он – веселый!".