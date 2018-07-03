ВИДЕО: "Кушай банан, подкрепляйся!", - в Карелии на трассу вышел медведь

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В Беломорском районе Карелии медведь вышел к дороге, проезжающие пытаются накормить зверя.
В соцсетях появилось видео, которое автомобилисты сняли в Беломорском районе Карелии. К дороге вышел молодой медведь. Хищник совершенно не боялся людей, проезжающие попытались его накормить: "Кушай банан, подкрепляйся!".
Медведь от банана отказался.
"Какой-то он грустный… Сейчас мамка выйдет, мы будем грустные, а он – веселый!".
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