ВИДЕО: Легендарный БГ поет в Петрозаводске на набережной

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Легенда русского рока Борис Гребенщиков устроил в Петрозаводске уличный концерт.
Борис Гребенщиков приехал в Петрозаводск, чтобы дать большой концерт, он состоится сегодня вечером в ДК "Машиностроитель". Но по традиции, которая сложилась у группы "Аквариум", за несколько часов до выступления вместе с музыкантами вышел на улицу, чтобы спеть для прохожих.
Более сотни горожан пришли послушать Гребенщикова на набережную Петрозаводска.
Смотрим, как это было.
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