ВИДЕО: Легендарный БГ поет в Петрозаводске на набережной

Легенда русского рока Борис Гребенщиков устроил в Петрозаводске уличный концерт.

Борис Гребенщиков приехал в Петрозаводск, чтобы дать большой концерт, он состоится сегодня вечером в ДК "Машиностроитель". Но по традиции, которая сложилась у группы "Аквариум", за несколько часов до выступления вместе с музыкантами вышел на улицу, чтобы спеть для прохожих.

Более сотни горожан пришли послушать Гребенщикова на набережную Петрозаводска.

Смотрим, как это было.