ВИДЕО: Легковушка и полицейский УАЗ столкнулись в Петрозаводске

ДТП с участием легкового автомобиля и внедорожника УАЗ со спецсигналами произошло на пересечении набережной Варкауса и улицы Московская.

Авария случилась 28 января в 19.41 на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

В момент аварии легковой автомобиль выезжал с улицы Московская на набережную Варкауса, совершая левый поворот. Полицейский автомобиль двигался по набережной Варкауса в прямом направлении, в сторону центра.