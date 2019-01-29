ВИДЕО: Легковушка и полицейский УАЗ столкнулись в Петрозаводске

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ДТП с участием легкового автомобиля и внедорожника УАЗ со спецсигналами произошло на пересечении набережной Варкауса и улицы Московская.
Авария случилась 28 января в 19.41 на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".
В момент аварии легковой автомобиль выезжал с улицы Московская на набережную Варкауса, совершая левый поворот. Полицейский автомобиль двигался по набережной Варкауса в прямом направлении, в сторону центра.
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