ВИДЕО: Легковушки не поделили дорогу на перекрестке в Петрозаводске

Авария с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении улиц Гоголя и Антикайнена, сообщает ДТП ПТЗ.

ДТП произошло в минувшею субботу на регулируемом перекрестке. Транспортные средства двигались по улице Антикайнена в противоположных направлениях. Столкновение произошло, когда один участник ДТП совершал левый поворот на улицу Гоголя, а второй автомобиль двигался в прямом направлении.

Транспортные средства получили механические повреждения, пишет ДТП ПТЗ.

Момент аварии попал в объектив камеры компании "Ситилинк".