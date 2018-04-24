09:18, 24 Апреля 2018
ФОТО и ВИДЕО: Люди выпрыгивают из окон горящего дома в Петрозаводске, заявляют очевидцы
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Очевидцы сообщают, что из горящего на Кукковке дома выпрыгивают жильцы.
Первые сообщения о пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме расположенном на пересечении улиц Ровио и Лыжная начали поступать около 08.25.
Загорелась нежилая квартира на втором этаже.
На место прибыли бригады спасателей.
Очевидцы сняли на видео горящий дом, заявив, что жильцы выпрыгивают из окон.
По информации ГУМЧС Карелии, по предварительной информации, пострадавших на пожаре нет.
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