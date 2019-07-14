ВИДЕО: Местные власти рассказали, зачем в парке Медвежьегорска "уничтожили" новые скамейки

СМИ узнали, зачем в парке Железнодорожников сняли установленные недавно скамейки.

Ранее в паблике "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка" жители города назвали благоустройство парка образцом бесхозяйственности или распила. Негодование горожан вызвало то, что всего менее двух лет назад, осенью 2017 года, в этом парке уже прошли работы в рамках программы "Комфортная городская среда". Тогда на общественной территории были установлены новые скамейки. На реализацию программы выделялись деньги из республиканского и местного бюджетов, а часть средств собирали с жителей. Сумма контракта оставила 290,8 тысяч рублей.

В рамках празднования Дня республики парк начали благоустраивать, а скамейки "выдернули" из земли, что и вызвало возмущение горожан.

В администрации города корреспондентам "Сампо 360" сообщили, что скамейки сняли на время работ. После чего все деформации устранят, а скамейки вернут на место.