ВИДЕО: Микроавтобус в центре Петрозаводска устроил дымовую завесу водителям

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Автомобилисты предлагают владельцу красного дымящего микроавтобуса починить машину или просто сдать в металлолом.
Как пишет автор сообщения в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", "пост ни о чем, просто просьба к владельцу красного автобуса - не езди больше на этом корыте или почини, или на металл сдай".
"Когда за тобой едешь - не только трудно дышать, но даже и дороги не видно", - поделился впечатлениями автомобилист.
Инцидент произошел на пересечении ул.Гоголя и пр.Комсомольский 7 июля в 10 утра и попал в объектив камеры наружного наблюдения.
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