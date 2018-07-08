ВИДЕО: Микроавтобус в центре Петрозаводска устроил дымовую завесу водителям

Автомобилисты предлагают владельцу красного дымящего микроавтобуса починить машину или просто сдать в металлолом.

Как пишет автор сообщения в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", "пост ни о чем, просто просьба к владельцу красного автобуса - не езди больше на этом корыте или почини, или на металл сдай".

"Когда за тобой едешь - не только трудно дышать, но даже и дороги не видно", - поделился впечатлениями автомобилист.

Инцидент произошел на пересечении ул.Гоголя и пр.Комсомольский 7 июля в 10 утра и попал в объектив камеры наружного наблюдения.