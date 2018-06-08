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Новости. Общество
07:25, 08 Июня 2018

ВИДЕО: Минздрав Карелии прокомментировал обращение жителей отдаленного поселка, пожаловавшихся Путину на отсутствие врача

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В социальной сети 1 июня появилось видеообращение, в котором местные жители пожаловались главе государства на отсутствие врача в поселке Пяозерский Лоухского района, а также на плохие дороги, связывающие их с районным центром.

Жители поселка Пяозерский рассказывают президенту, что на 2000 человек, живущих в самом поселке, а также жителей двух соседних поселков нет ни одного врача. Когда-то в Пяозерском работала больница, в которой принимали несколько специалистов, была своя лаборатория и рентген. Сейчас лечебное учреждение закрыто, а до ближайшей поликлиники ехать 110 км по плохой дороге, да и транспорт ходит нерегулярно.

"В поселке живут в основном пожилые люди, ветераны труда. Владимир Владимирович, неужели мы не заслужили достойного медицинского обслуживания и хотя бы одного врача общей практики?!" — спросила жительница поселка, 45 лет отработавшая учителем в местной школе.

Обращение карельских жителей, к сожалению, в эфире "прямой линии" с Путиным не прозвучало, но Минздрав Карелии оставил свой комментарий по ситуации с оказанием медицинской помощи в отдаленном селе Лоухского района.

"В Пяозерской больнице ежедневно ведут прием врач-педиатр, фельдшер, зубной врач, акушерка, - сообщил Минздрав жителям поселка. - Имеется процедурный кабинет, неработающая клиническая лаборатория, рентгенологический кабинет, физиопроцедурный и массажный кабинеты".

Также, по информации чиновников, в поселок всегда можно вызвать скорую помощь, а если необходима специализированная медпомощь, то можно поехать в Лоухскую ЦРБ, в первичный сосудистый центр Беломорской ЦРБ, в Сегежскую и Медвежьегорскую больницы и другие учреждения здравоохранения республики.

Чтобы выправить неблагополучную ситуацию с медпомощью в поселке, Минздрав организовал ежедневный прием взрослого населения фельдшером и еженедельный прием врача-терапевта в рамках выездной работы Лоухской ЦРБ.

"В соответствии с графиком осуществляются выезды в Пяозерский мобильной медицинской бригады, в состав которой включены врачи: терапевт, хирург, невролог и дерматовенеролог, - сообщается в ответе Минздрава жителям Пяозерского. - С целью привлечения для работы в поселок Пяозерский терапевта участкового в программном реестре на 2018 год в рамках программы "Земский доктор" предусмотрена выплата в размере 1 млн. рублей. Лоухской ЦРБ совместно с Минздравом Карелии ведется работа с выпускниками медицинских вузов и учреждений среднего профессионального образования Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Информация о вакансиях врача терапевта участкового, врача общей практики в поселке Пяозерский размещена на профильных интернет-ресурсах, передана в центр занятости населения Лоухского района".

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