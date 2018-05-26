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Новости. От читателей
11:01, 26 Мая 2018

ВИДЕО: Молодые люди украли цветы с клумбы в центре Петрозаводска

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Камера запечатлела, как девушка с молодым человеком воруют цветы, высаженные жителями дома на проспекте Карла Маркса.

В редакцию "Столицы на Онего" жильцы дома по проспекту Карела Маркса прислали видео, на котором запечатлено, как молодые люди выкапывают цветы заботливо высаженные домочадцами на клумбу у подъезда.

По словам жильцов дома, преступление произошло 24 мая примерно в 19.30.

"Люди! Ну как вам не стыдно! – написали в комментарии к видео жильцы дома. - Обидно не за 100 рублей - столько составил ущерб, а за то, что наша управляющая гробила свою спину несколько дней, чтобы все высадить, создать красивую картинку по цвету. Ее пока ещё даже не видно, цветы не распустились, но нам теперь не найти рассаду в том же цвете! Мелочно! Гадко! Разруха в ваших головах, молодые люди! Юная леди, вы выбрали себе слабака, который повелся на вашу просьбу, и вы поцелуем его за это вознаградили! Вы нашли друг друга! Страшно за ваших будущих детей, воспитанных в срезе вашей морали! Одумайтесь! И верните все обратно! Я даже готова дать вам 100 рублей и рассказать, где купить качественную рассаду".

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