ВИДЕО: Московские спасатели привезли в Карелию большую аптечку

Универсальное спасательное средство для минимизации жертв при катастрофах продемонстрировали в Петрозаводске сотрудники МЧС из Москвы.

Переносное спасательное средство – "УПТ-1" привезли московские спасатели в Карелию, сообщает "Сампо ТВ-360".

УПТ-1 похож на большую аптечку, где нет таблеток и ампул, но есть все, что нужно для оказания доврачебной помощи в первые минуты ЧП.

В комплектовании универсального спасательного чемоданчика принимали кчастие сотрудники ГО и ЧС, медцины катастроф и детский доктор Леонид Рошаль.

По словам специалистов, с помощью УПТ-1 оказать доврачебную помощь можно сразу 10 пострадавшим.

На сегодняшний день в Карелии планируют собрать рабочую группу, которая определит количество необходимых нашей республике универсальных спасательных чемоданчиков.

Также спасатели из Москвы пообещали повести курсы по подготовке инструкторов.