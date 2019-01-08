ВИДЕО: Мурманчанин спас двухлетнего ребенка из Карелии, став донором костного мозга
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Крановщик из Мурманска стал донором костного мозга для погибавшего от острого лейкоза двухлетнего мальчика из Карелии.
Как рассказали в благотворительном фонде им. Арины Тубис, мальчику Мирославу из Кеми было два года, когда у него произошел рецидив. Чтобы спасти ребенка, ему потребовалась пересадка костного мозга от чужеродного донора. Огромные средства требовались для поиска и активацию донора костного мозга. Благодаря всей Карелии мальчишке нашли эти средства, подобрали донора. Он прошел долгий путь лечения, а потом реабилитации.
Сейчас ребенок находится в ремиссии, постоянно ездит на контроль в Санкт-Петербург. Ему уже 5 лет. Мальчишка живет, радует своих родителей и наслаждается настоящей детской жизнью, нагоняя годы проведенные в стенах больничных учреждений.
Как пишет "КП", не так давно, после одобрения в Регистре доноров, Мирослав встретился с Евгением из Мурманска, который стал для него донором. Мужчина-крановщик специально приехал ради этого в Кемь. О доноре сняли короткометражный фильм "Человек на высоте".
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