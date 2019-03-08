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Новости. Общество
19:40, 08 Марта 2019
фото: Youtube

ВИДЕО: Мужчины с букетами ворвались в кафе феминисток и получили порцию газа из баллончика

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В Петербурге в феминистское кафе ворвались мужчины с цветами; в итоге одному из них распылили газ в лицо.

Седьмого марта в петербургскую феминистскую кофейню-коворкинг "Симона" пришла группа мужчин с цветами, которые стали поздравлять посетительниц в международным женским днём, сообщает Tjournal.

Посетители мужского пола проникли в заведение в часы, когда вход мужчинам закрыт. 

По словам представительницы "Симоны" по имени Юлия, неизвестные отказывались покинуть помещение и своими действиями сорвали мероприятие в кофейне. "Один парень вышел вперед и толкал речь о том, что решил нас поздравить. И всё это время они вносили цветы. У нас всё в цветах сейчас. Мужчины сорвали наше мероприятие. Мы просили их уйти, но они вышли вперед и стали кричать: "Поздравляю"", — рассказала Юлия.

Затем одна из девушек распылила газ из баллончика в одного из участников акции. После этого мужчины покинули кафе феминисток.

Сообщается, что организаторами акции стали активисты прокремлевского движения "Сеть". Восьмого марта они разместили ролик на Youtube.

В своем пресс-релизе активисты "Сети" подтвердили свое участие в акции. Они отметили, что "вели себя подчеркнуто корректно, соблюдая все правила приличия". По их словам, они поддерживают феминизм, но не согласны с методами некоторых феминисток.

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