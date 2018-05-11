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Новости. Общество
11:31, 11 Мая 2018

ВИДЕО: "Мы напишем запросы в прокуратуру и в правительство, чтобы дали нам разъяснения" - Ульянов об уборке мусора в Карелии

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Депутат Законодательного собрания Карелии от фракции КПРФ Евгений Ульянов намерен обратиться в прокуратуру в связи с деятельностью ООО "Автоспцтранс" по уборке мусора в регионе.

"Когда выигрывается конкурс, этот оператор должен заключить договоры с организациями, которые имеют технику и которые действительно работают по вывозу мусора. Компании, которые имеют технику и занимались вывозом мусора не довольны. Потому что часть денег, которые они будут собирать, будут уходить куда-то в непонятную организацию – ООО "Автоспецтранс". Мы со своей стороны, как и население наше, не довольны сложившейся ситуацией. Мы напишем запросы в прокуратуру и в правительство, чтобы дали нам разъяснения", - сказала Ульянов.

По его словам, ООО "Автоспецтранс" зарегистрировано как юрлицо в квартире на Ключевой, а уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей.

Как ранее сообщалось, по итогам конкурсного отбора статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории республики присвоен ООО "Автоспецтранс". Контроль за исполнением региональным оператором обязательств, предусмотренных рамками заключенного с ним соглашения, будет осуществлять Минстрой.

В сети в последнее время вызвали резонанс фото неубранных мусорных площадок и стихийных свалок.

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