ВИДЕО: "Мы напишем запросы в прокуратуру и в правительство, чтобы дали нам разъяснения" - Ульянов об уборке мусора в Карелии

Депутат Законодательного собрания Карелии от фракции КПРФ Евгений Ульянов намерен обратиться в прокуратуру в связи с деятельностью ООО "Автоспцтранс" по уборке мусора в регионе.

"Когда выигрывается конкурс, этот оператор должен заключить договоры с организациями, которые имеют технику и которые действительно работают по вывозу мусора. Компании, которые имеют технику и занимались вывозом мусора не довольны. Потому что часть денег, которые они будут собирать, будут уходить куда-то в непонятную организацию – ООО "Автоспецтранс". Мы со своей стороны, как и население наше, не довольны сложившейся ситуацией. Мы напишем запросы в прокуратуру и в правительство, чтобы дали нам разъяснения", - сказала Ульянов.

По его словам, ООО "Автоспецтранс" зарегистрировано как юрлицо в квартире на Ключевой, а уставный капитал компании составляет 10 тысяч рублей.

Как ранее сообщалось, по итогам конкурсного отбора статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории республики присвоен ООО "Автоспецтранс". Контроль за исполнением региональным оператором обязательств, предусмотренных рамками заключенного с ним соглашения, будет осуществлять Минстрой.

В сети в последнее время вызвали резонанс фото неубранных мусорных площадок и стихийных свалок.