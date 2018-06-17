ВИДЕО: На Древлянке камера запечатлела, как пьяный молодой человек ночью ломал иномарку

В Петрозаводске пьяный мужчина прыгал на машине, выламывал дворники и антенну.

Камера наружного наблюдения запечатлела, как 17 июня в 3 часа ночи молодой человек в состоянии алкогольного опьянения пытался попасть в припаркованную иномарку. После нескольких неудачных попыток вскрыть двери автомобиля молодой человек забрался на крышу иномарки и попытался выломать дворники и антенну.

Видео опубликовано в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".