16:33, 17 Июня 2018
ВИДЕО: На Древлянке камера запечатлела, как пьяный молодой человек ночью ломал иномарку
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В Петрозаводске пьяный мужчина прыгал на машине, выламывал дворники и антенну.
Камера наружного наблюдения запечатлела, как 17 июня в 3 часа ночи молодой человек в состоянии алкогольного опьянения пытался попасть в припаркованную иномарку. После нескольких неудачных попыток вскрыть двери автомобиля молодой человек забрался на крышу иномарки и попытался выломать дворники и антенну.
Видео опубликовано в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".
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